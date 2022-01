Οικονομία

Σταϊκούρας: μονιμοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων

Όλα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του. Ποιες φοροελαφρύνσεις αναμένονται.

«Η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, από την αρχή της θητείας της», αυτό τονίζει μεταξύ των άλλων σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα αναφέρει ότι «και το 2022, ισχύουν απολύτως οι φορολογικές ελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα που θεσπίσαμε: μειώσεις ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων, προκαταβολής φόρου, παρακράτησης φόρου για μερίσματα, φόρου αγροτικών σχημάτων, ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ακίνητες και κινητές αξίες, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ».

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει ανοίξει η συζήτηση για την μονιμοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων που ισχύουν για το 2022, όπως για παράδειγμα ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση, τις μεταφορές, το τουριστικό πακέτο κλπ, το «πάγωμα» της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, κάτι που το επιβεβαιώνει και ο υπουργός Οικονομικών «επιπλέον, για την εφετινή χρονιά ισχύουν πρόσθετες, μη μόνιμες, ελαφρύνσεις, όπως είναι: η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, η επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, η περαιτέρω συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ, η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και η κατάργησή του για νέους έως 29 ετών, καθώς και η παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών (μεταφορές, καφές, μη αλκοολούχα ποτά, κινηματογράφοι, τουριστικό πακέτο, γυμναστήρια και σχολές χορού).

Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε Κυβέρνηση που μειώνει φόρους και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να το πράττουμε. Ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, μελλοντικά θα προχωρήσουμε και σε νέες μειώσεις φόρων, ενισχύοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Σε ό,τι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι αφενός αν μονιμοποιηθεί η κατάργησή της και αφετέρου να περιληφθούν σε οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι που σήμερα εξαιρούνται από το «πάγωμα».

Εκτός της εισφοράς αλληλεγγύης στο οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξουν την παγίωση και των μειωμένων συντελεστών για τις ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν από πέρυσι.

Δύο θα είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν την υλοποίηση της εν λόγω κυβερνητικής πρόθεσης. Το ένα έχει να κάνει με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν το 2023, όπως αυτοί θα αποφασιστούν σε επίπεδο Ευρωζώνης, αλλά και ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει και ο οποίος θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αφού θα πρόκειται για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Ο επόμενος άξονας στον οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική προσπάθεια, είναι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Το μέτρο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στους συγκεκριμένους κλάδους έχει παραταθεί έως τον Ιούνιο του 2022.

Ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία προς αυτή την κατεύθυνση και όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες το κλίμα που υπάρχει στις συζητήσεις με τους δανειστές είναι καλό δρόμο και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου οι εξελίξεις θα είναι θετικές.

Εφόσον αυτό συμβεί, θα δοθεί ανάσα ζωής σε πολλές επιχειρήσεις στους κλάδους που θα ισχύσει το μέτρο, οι οποίες και έχουν ιδιαίτερα ταλαιπωρηθεί από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. Ειδικά ο κλάδος της εστίασης πιέζει, για μείωση του ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι έχει υποστεί μεγάλες απώλειες τζίρου λόγω των μέτρων.

Η εξάμηνη παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι το τέλος της ίδια χρονιάς και το σχέδιο μονιμοποίησης των χαμηλών συντελεστών αφορά:

Μεταφορές: Ο μειωμένος ΦΠΑ καλύπτει εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και τις μεταφορές με συνδυασμό οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μέσων.

Εστίαση: Ο μειωμένος ΦΠΑ 13% αφορά τον καφέ, τα ροφήματα (τσάι, σοκολάτα κ.λπ.) και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Τουριστικό πακέτο: Στο τιμολόγιο διαμονής µε πρωινό ή με ημιδιατροφή επιβάλλεται ΦΠΑ 13%. Για τη διαμονή µε πλήρη διατροφή μόνο το 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το υπόλοιπο 95% επιβαρύνεται με 13%. Για τη διαμονή µε το σύστημα all-inclusive στο 90% της ενιαίας τιμής επιβάλλεται ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή (13%). Φορείς της τουριστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης, έχουν εκφραστεί ακόμα και υπέρ ενός συντελεστή ΦΠΑ 10%, κάτι που θεωρούν ότι θα κάνει ανταγωνιστικότερη τη χώρα.

Πολιτισμός: Το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στο 13% θα παραμείνει και στα εισιτήρια του κινηματογράφου.

Τέλος να σημειωθεί ότι ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα έχει δημιουργηθεί στο τέλος του έτους θα εξεταστεί και η διατήρηση του μειωμένου 13% ΦΠΑ για τα γυμναστήρια και τις σχολές χορού που με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ισχύει έως τις 30 Ιουνίου του 2022.

