Κακοκαιρία "Ελπίδα" - Εύβοια: χιόνια μέχρι και την παραλία (βίντεο)

Ποιες περιοχές στη Εύβοια αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία "Ελπίδα".

Πολλές περιοχές της χώρας, έχουν ντυθεί στα λευκά, αφού το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας "Ελπίδα" έχει ξεκινήσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου.

Έτσι εκτός από τα νησιά του Αιγαίου και η Εύβοια είδε το χιόνι να στρώνει τους δρόμους. Πιο συγκεκριμένα, χωριά όπως, τα Κριεζά, τα Ζάρκα, οι Τσακαίοι, ο Αγιάννης, Άγιος Λουκάς αλλά και ο πάνω Αλμυροπόταμος στην νότια Εύβοια, από χθες το βράδυ λίγο μετά τις 12:00, ντύθηκαν στα λευκά μέσα σε λίγη ώρα, με την έντονη χιονόπτωση να σκεπάζει δρόμους, οχήματα και σκεπές σπιτιών.

Σύμφωνα με το evima.gr, το βράδυ του Σαββάτου, η χιονόπτωση ήταν τόσο έντονη σε Νότιο όσο και στην Κεντρική Εύβοια ακόμη και στην παραλία Αλμυροποτάμου θα μπορούσε κάποιος να παίξει χιονοπόλεμο δίπλα στο κύμα.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε σημεία όπου επικρατούν συνθήκες έντονης χιονόπτωσης και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επίσης υπάρχουν περιοχές στην Εύβοια που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ακόμη, πολλοί είναι οι δήμοι στην Εύβοια που αποφασίζουν το κλείσιμο των σχολείων, προληπτικά, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη έτσι ώστε να περάσει το κύμα κακοκαιρίας.Ήδη, ο δήμος Ερέτριας αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων μέχρι την Τετάρτη όπως επίσης και ο δήμος Καρύστου και αναμένεται η απόφαση για τον δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας 'Αννας ενώ δεν αποκλείεται παρόμοιες αποφάσεις να έχουμε και σε άλλες περιοχές στους υπόλοιπους δήμους της Στερεάς Ελλάδας κυρίως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: evima

