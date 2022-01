Κοινωνία

Αχαΐα: σκοτώθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, στην Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών.

Μία απέριγραπτη τραγωδία συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών με ένα τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, μία νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο ύψος της Παναγοπούλας λίγο μετά το τούνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, η 22χρονη κατέβηκε από το όχημά της για να δει τί έχει συμβεί και βρήκε τραγικό θάνατο καθώς παρασύρθηκε από φορτηγό. Στο σημείο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ και αστυνομία με την κυκλοφορία να έχει διακοπέι στο ρεύμα προς Αθήνα για αρκετή ώρα.

