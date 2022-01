Κοινωνία

“Ελπίδα”: Κλειστοί οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Σε ποιες Περιφέρεις θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

Με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία όλων των ωφελούμενων και εργαζομένων από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, που πλήττουν την Ελλάδα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), στις Περιφέρειες:

Αττικής Κρήτης Κυκλάδων, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες: Κιλκίς Λήμνου Βοιωτίας Εύβοιας Φθιώτιδας Φλώρινας Κορινθίας.

Εκτός των ανωτέρω, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση ανακοινώνει, λόγω της έντονης κακοκαιρίας, την αναστολή λειτουργίας δομών προσχολικής αγωγής ή και μονάδων πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ίδια απόφαση καταλαμβάνει και την αναστολή των δομών που προσδιορίζει η παρούσα απόφαση, ακόμα και αν δεν ορίζεται σαφώς στην ανακοίνωση.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Κύριο μέλημά μας είναι πάντα η διαφύλαξη της υγείας και η ασφάλεια όλων των ωφελούμενων και των εργαζομένων. Γι' αυτό και εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, που θα επικρατούν, αναστέλλουμε για τις επόμενες δύο μέρες τη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΗΔ, των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Προστατεύουμε όλους τους συμπολίτες μας».

