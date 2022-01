Πολιτική

"Ελπίδα" - Οικονόμου: Ο κρατικός μηχανισμός σε πλήρη ανάπτυξη

Όλα όσα είπε οι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα.

«Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να ενταθούν τις μεσημεριανές ώρες ενώ δύσκολες θα συνεχίσουν να είναι οι συνθήκες και αύριο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να παρεμβαίνει σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου χρειάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κακοκαιρία», ανέφερε.

Επεσήμανε πως ενεργοποιήθηκαν ενιαία συντονιστικά κέντρα στις περιοχές που απειλούνται από την κακοκαιρία με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόσθεσε πως συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν μεταβεί σε νησιωτικές και άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην Αττική μεταδόθηκε μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις και ισχυρή σύσταση απηύθυνε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας πως καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το οδικό δίκτυο και βασικές αρτηρίες του να παραμείνουν ανοιχτές ενώ βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων.

Για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια συνίσταται να επικοινωνούν με το 100 ή το 112. Από τις 12 το μεσημέρι μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εμπλέκονται στη διαχείριση της κακοκαιρίας.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο γεγονός ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά και πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση σε περισσότερες από 46.000 τάξεις, ευχαριστώντας όσους εμπλέκονται στη διαδικασία.

«Βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αλλά και η ομαλότητα του κοινωνικοοικονομικού βίου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

