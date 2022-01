Κοινωνία

“Ελπίδα” - Αττική: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής έχει διακοπεί η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες.



Τα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής στα οποία έχει διακοπεί η η κυκλοφορία, λόγω χιονόπτωσης και αυτά όπου γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων γνωστοποίησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα:

Διακοπή της κυκλοφορίας:

Λεωφόρος Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Θήβας, ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Οδός Διονύσου, από το ύψος του «414» ΣΝΕΝ προς τον Αγ. Πέτρο (Πεντέλη). Στη συνέχεια της οδού Αναστάσεως (Παπάγου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα κοιμητήρια Παπάγου προς τον Υμηττό. Λεωφόρος Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την περιοχή της Ανατολής Ν. Μάκρη προς την Πεντέλη. Ανώνυμη οδό (Καισαριανή) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος Καλοπούλα προς τον Υμηττό. Λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της ταβέρνας «Το νέο φαράγγι» έως τα όρια της Αττικής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ε.Ο. Οινόης-Μαγούλας από το ύψος του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βοιωτία. Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος Επαρχιακή Οδός Μεγάρων Χανίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη θέση Δίστρατο (χ/θ 5) στην περιοχή των Μεγάρων

Κίνηση των οχημάτων μόνο σε όσα φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες:

Νέα εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όλα τα οχήματα. Παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Θήβας, από ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon έως τα όρια Αττικής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.