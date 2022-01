Τοπικά Νέα

Άρτα - εγκλωβισμένος πυροσβέστης: Ανέβασε βίντεο από τη διάσωσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και ο πλήρης απεγκλωβισμός του είναι θέμα χρόνου.

Ο πυροσβέστης, που έχει παγιδευτεί από το απόγευμα της Τρίτης σε ορεινή περιοχή στο Αθαμάνιο Άρτας, μοιράστηκε με ένα βίντεο στο facebook την επιχείρηση διάσωσής του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 48χρονος πυροσβέστης είναι καλά στην υγεία του.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και ο πλήρης απεγκλωβισμός του είναι θέμα χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πυροσβέστης είχε πάει για ορειβασία, όμως του έπεσε το ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα και εκείνος προσπάθησε να το βρει γιατί είχε μέσα φωτογραφίες των τριών παιδιών του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)

Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε υπνωτήριο αστέγων

Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο