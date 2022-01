Παράξενα

Ζωγράφου: Σέρνουν φέρετρο στα χιόνια πάνω σε κουβέρτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες στην περιοχή του Ζωγράφου. Αναγκάστηκαν να μεταφέρουν το φέρετρο με την σορά, πάνω σε κουβέρτα, στο χιόνι.

Ατελείωτα είναι τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην Αθήνα από το πέρασμα της κακοκαιρίας "Ελπίδα".

Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας, στου Ζωγράφου, οι κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι, ενώ κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν απίστευτες εικόνες, με ανθρώπους να σέρνουν ένα φέρετρο με σορό στο χιόνι, πάνω σε μια κουβέρτα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Μένουμε Ζωγράφου / We live in Zographou» στο Facebook, κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν… να σύρουν το φέρετρο στο χιόνι. Τρεις άνδρες φαίνονται να σέρνουν ένα φέρετρο, σε ένα στενό όπου το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους, προκειμένου να το πάνε στη νεκροφόρα.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)

Βιασμός ανήλικης – Ιερέας στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Ποιοι αναβάλλονται την Πέμπτη