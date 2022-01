Κοινωνία

Πωγώνι: βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο

Ακόμη μια τραγωδία στην περιοχή, που θρηνεί από το πρωί για τις δύο γυναίκες, οι σοροί των οποίων εντοπίστηκαν σε σπίτι.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από πυροσβέστες, ένας ηλικιωμένος άνδρας, στην περιοχή Βασιλικό του Πωγωνίου, στα Ιωάννινα.

Τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες σε δύσβατο σημείο στην περιοχή.

Άμεσα κλήθηκε επί τόπου το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου παρέλαβε την σορό του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την αναζήτηση του ηλικιωμένου, επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πρόκειται για την δεύτερη τραγωδία που αποκαλύφθηκε στην περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες, μετά από τον εντοπισμό των σορών δύο αδελφών μέσα σε σπίτι.

