Οικονομία

“Ελπίδα”: Ο Δήμος Αθηναίων αποζημιώνει ιδιοκτήτες οχημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποζημίωση θα καταβληθεί για ζημιές σε οχήματα από πτώσεις δέντρων, μετά από σχετική αίτηση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας, θα αποζημιώσει ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έδωσε εντολή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες «να αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα», τις σχετικές αιτήσεις αποζημίωσης που θα καταθέσουν δημότες. Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι τα οχήματα να βρίσκονταν σταθμευμένα είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του δήμου.

Τη σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, στη διεύθυνση d.pras.ast.panidas@athens.gr ή να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Δήμου (Λιοσίων 22 - 2ος όροφος).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης, η Διεύθυνση Πρασίνου θα ζητήσει από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νέο “χαστούκι” για τους Μπακς

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)