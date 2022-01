Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Άγαλμα με τον θρύλο του NBA και της κόρης του στο σημείο της τραγωδίας

Δύο χρόνια χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ. Δείτε το άγαλμα στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου που προκαλεί ανατριχίλα...

Ένα άγαλμα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα τοποθετήθηκε στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν, στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, δύο χρόνια από την ημέρα του τραγικού θανάτου τους και άλλων επτά ατόμων.

Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Νταν Μεντίνα και αναπαριστά τον Κόμπι, με την φανέλα των Λέικερς και με το χέρι του γύρω από την Τζιάνα, η οποία επίσης φορά αθλητική στολή κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ στο πλευρό της. Οι δυο τους κοιτάζονται με μεγάλα χαμόγελα.

Ο Μεντίνα είπε στο NBC Los Angeles ότι έφερε το χάλκινο άγαλμα των 73 κιλών στην κορυφή ενός λόφου στο Καλαμπάσας στις 4 το πρωί της Τετάρτης και ότι θα παραμείνει εκεί προσωρινά.

Το άγαλμα φέρει τα ονόματα των Μπράιαντς και των άλλων επτά θυμάτων στη συντριβή του ελικοπτέρου στις 26 Ιανουαρίου 2020 -- Τζον Αλτομπέλι, η σύζυγός του, Κέρι, και η κόρη τους Αλίσσα η Κριστίνα Μόσερ η Σάρα Τσέστερ και η κόρη της Πέιτον όπως και ο πιλότος Άρα Ζομπαγιαν -- να αναγράφονται στη βάση του.

Sculpture of Kobe and Gigi Bryant brought to the helicopter crash site where they died 2 years ago. https://t.co/YzStlLU27W — NBC News (@NBCNews) January 27, 2022

Το ελικόπτερο που μετέφερε και τους οκτώ επιβάτες ήταν καθ' οδόν για ένα τουρνουά μπάσκετ κοριτσιών στο οποίο επρόκειτο να παίξει η 13χρονη Τζιάνα. Συνετρίβη στους λόφους δυτικά του Λος Άντζελες εν μέσω ομίχλης και οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν καταλήξει σε λάθος του πιλότου για την τραγωδία.

