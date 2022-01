Life

“VINYΛΙΟ”: αφιέρωμα στην δεκαετία του 1980

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ που θα ξυπνήσει αναμνήσεις μας υπόσχεται η παρέα της Θεσσαλονίκης.

Το «VINYΛΙΟ» αυτή την Παρασκευή, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος... στη δεκαετία του ‘80!

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου στις 20:00, παρουσιάζουν τα τοπ της δεκαετίας του ‘80. Ποια τοπ; Όλα! Τα γεγονότα, τις αθλητικές στιγμές, τα γκάτζετ, τα μουσικά ρεύματα, τις τάσεις της μόδας, αλλά και όσα χάθηκαν από εκείνη την εποχή.

Οι καλύτερες στιγμές από μια δεκαετία που έχουμε βαθιά στην καρδιά μας έρχονται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα κορυφαία συστατικά της δεκαετίας του ‘80 θα παρελάσουν στις τηλεοράσεις μας για να μας θυμίσουν όσα αγαπήσαμε, αλλά και όσα (ξε)χάσαμε από μια εποχή με ιδιαίτερο χαρακτήρα και έντονα συναισθήματα.

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής στις 20:00,ένα αφιέρωμα στη δεκαετία του ‘80!

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.

