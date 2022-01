Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Πόσα κρούσματα ανήκουν στην Όμικρον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού.

Τριψήφιος αριθμός θανάτων ανακοινώθηκε και σήμερα λόγω των επιπλοκών του κορονοϊού, ενώ σειρά περιφρερειών της χώρας μετρά καθημερινά τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνε χαλάρωση των μέτρων, ενώ ο ΕΟΔΥ εξέδιδε ανακοινώση με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 935 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 27 Δεκεμβρίου 2021 έως 16 Ιανουαρίου 2022. Από τον έλεγχο των 935 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 872 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC).

Εκ των 872 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 739 αφορούν στο στέλεχος Omicron και τα 133 αφορούν στο Delta .

Ένα εκ των 133 στελεχών Delta αφορά στο στέλεχος ΑΥ.4.2, το οποίο εντοπίστηκε σε εγχώριο κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Δύο εκ των 133 στελεχών Omicron αφορούν στο στέλεχος ΒΑ.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε εισαγόμενα κρούσματα.

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 45.613 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 41.141 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.731 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 16 Ιανουαρίου 2022, είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 7.860 δείγματα από εγχώρια κρούσματα.

Εξ αυτών 7.635 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων και 225 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων. Μεταξύ των 7.635 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια που αφορούν το δίμηνο πριν τις 16 Ιανουαρίου 2022, τα δύο πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν απομονωθεί είναι το Delta με ποσοστό 75,39%, ακολουθούμενο από το Omicron με ποσοστό 24,60%.

Μεταξύ των 225 δειγμάτων που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 16 Ιανουαρίου 2022, 64% αφορούν στο στέλεχος Omicron και 36% στο στέλεχος Delta.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 587 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 334 αφορούν στο Delta, 119 στο Omicron, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών μέχρι και την εβδομάδα 02 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9.

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

Η χαρακτηριστική μετάλλαξη (διαγραφή νουκλεοτιδίων στη θέση 69-70 (del69-70) στο γονίδιο Spike) της παραλλαγής Omicron (B.1.1.529/BA.1) επιτρέπει τον άμεσο, προκαταρτικό χαρακτηρισμό των θετικών δειγμάτων ως πολύ πιθανά κρούσματα για Omicron, από συγκεκριμένα εργαστήρια της χώρας που εφαρμόζουν κατάλληλη μοριακή μεθοδολογία Real-Time PCR. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου μοριακούευρήματος, επιτρέπει μια προκαταρκτική εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο της επίπτωσης της Όμικρον (B.1.1.529/BA.1) στο σύνολο των θετικών μοριακών ελέγχων. Η ακριβής εκτίμηση της επίπτωσης της Όμικρον βέβαια, μπορεί να γίνει μόνον με την αλληλούχιση του πλήρους γονιδιώματος του ιού από αντιπροσωπευτικά θετικά δείγματα (γονιδιωματική επιτήρηση). Ακολουθεί διάγραμμα (Διάγραμμα 10) της διαχρονικής εξέλιξης των εν λόγω δειγμάτων στο σύνολο των θετικών μοριακών ελέγχων που διενεργούνται σε δείγματα, αντιπροσωπευτικά του μεγαλύτερου μέρους της Επικράτειας.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τόνγκα

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νέο “χαστούκι” για τους Μπακς

Ενημέρωση για τα μέτρα από τον Θάνο Πλεύρη