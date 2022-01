Αθλητικά

Australian Open: Ο Ναδάλ προκρίθηκε στον τελικό

Ο Ισπανός πρωταθλητής περιμένει τον αντίπαλο του από τον άλλο ημιτελικό μεταξύ του Τσιτσιπά και του Μεντβέντεφ.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, θα διεκδικήσει το 21ο Grand Slam της καριέρας του, που θα είναι και σχετικό ρεκόρ, καθώς μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ, έχουν κατακτήσει από 20 κορυφαία τουρνουά.

Ο Ισπανός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, καθώς επικράτησε του Ιταλού, Ματέο Μπερετίνι (Νο 7 στον κόσμο) με 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Ο 35χρονος Ισπανός, περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του, ο οποίος θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό, ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο 4) και τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2).

