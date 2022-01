Κοινωνία

Καιρός: Ισχυρός παγετός στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Η χαμηλότερη τιμή της θερμοκρασίας σημειώθηκε στη Θήβα όπου το θερμόμετρο άγγιξε τους μείον 15 βαθμούς κελσίου.

Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τον ισχυρότερο παγετό να σημειώνεται στη Βοιωτία, αφού η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στη Θήβα (Νέα Οδό) με -14,7 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σημειώθηκαν σε Λιβαδειά -12,7, Λευκοχώρι Φθιώτιδας -12,5, Κωπαΐδα -12,3, Φλώρινα -11,3, Νέο Καύκασο Φλώρινας -11,2, Μαυρολιθάρι Φωκίδας -10,6 και Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης -10,3 βαθμοί.

