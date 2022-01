Πολιτική

ΛΟΑΤΚΙ+: Επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων για σχετικά θέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για θέματα που αφορούν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα θα επιμορφωθούν οι υπάλληλοι στο ελληνικό Δημόσιο.

Την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας σε θέματα που αφορούν στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού και μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, Αλέξης Πατέλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Πατέλης μιλώντας σε ημερίδα για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου Faros, έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση του προγράμματος που θα είναι διήμερο, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει η εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και η πιλοτική εφαρμογή του σε στοχευμένες ομάδες επαγγελματιών. Ο στόχος είναι από την άνοιξη το πρόγραμμα να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη έκταση. Ο κ. Πατέλης επισήμανε ότι οι δύο κυριότερες δυσκολίες του προγράμματος είναι η εφαρμογή του στο σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων στη χώρα που ανέρχονται σε 800.000, αλλά και η εύρεση των σωστών εκπαιδευτών.

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού των επιχειρησιακών υπηρεσιών της χώρας το 2022, που θα συμπεριλάβει την επιμόρφωση για ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, ενώ σχεδιάζεται και επιμόρφωση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορούν στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Η ανάγκη υλοποίησης επιμορφώσεων αναδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα και δημόσιους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του προγράμματος Faros, το οποίο υλοποιούν το υπουργείο Δικαιοσύνης και οι οργανώσεις Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας- ΚΜΟΠ, Orlando, Colour Youth, Θετική Φωνή και Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, με χρηματοδότηση της ΕΕ.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που συμμετείχαν δήλωσαν σε ποσοστό 88% ότι δεν έχουν δοθεί καθόλου ή έχουν δοθεί σε μικρό βαθμό οδηγίες για τις εξειδικευμένες ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα στα δύο άτομα δήλωσε πως ως ΛΟΑΤΚΙ αισθάνεται καθόλου ή λίγη ασφάλεια και άνεση κατά την επίσκεψή του σε δημόσιους φορείς και ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ άτομα περιέγραψε πως έχει δεχτεί προσβολές ή εξύβριση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της ταυτότητας φύλου του από επαγγελματίες στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσαν πως δεν έχουν λάβει ενημέρωση σχετικά με την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών για ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Επιπλέον ο κ. Πατέλης υπογράμμισε ότι σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται η απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, καθώς και των μη αναγκαίων επεμβάσεων και θεραπειών στα ίντερσεξ βρέφη, διατάξεις που θα βγουν σε διαβούλευση τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε σε δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, με κυριότερη την συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την σύνταξη του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει εκτεταμένες δράσεις για τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Τουρισμού και Πολιτισμού. Επίσης, την άρση απαγόρευσης αιμοδοσίας για ομόφυλους άνδρες, την ένταξη των διεμφυλικών στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τη μεταγωγή των τρανς κρατουμένων γυναικών σε γυναικείες φυλακές που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για εκείνες και την εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα σχολεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Απογειώθηκε… η οικονομία της

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών