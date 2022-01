Κόσμος

Βέλγιο: 12χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό

Ο δικαστής αποφάσισε τη μεταφορά του σε ένα ίδρυμα για ανήλικους της περιοχής

Κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού κοντά σε σχολείο, ένας 12χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν αστυνομικό και τώρα, κρατείται σε ένα ίδρυμα για ανήλικους παραβάτες στο Βέλγιο.

Την επομένη της επίθεσης, που έγινε στο Περ, στην επαρχία της Λιμβουργίας (βορειοανατολικό Βέλγιο), το αγόρι οδηγήθηκε το απόγευμα σε έναν δικαστή ανηλίκων, με την κατηγορία της «απόπειρας ανθρωποκτονίας».

Ο δικαστής αποφάσισε τη μεταφορά του σε ένα ίδρυμα για ανήλικους της περιοχής, διευκρίνισε η εισαγγελία σε ένα δελτίο τύπου.

Η επίθεση, την οποία κατέγραψε από μακριά ένας περαστικός έγινε χθες το απόγευμα, κοντά σε ένα σχολικό συγκρότημα, όταν η συζήτηση μεταξύ δύο αδελφών, της μητέρα τους και ενός τροχονόμου κατέληξε σε λογομαχία. Επρόκειτο για μια διαφορά που είχαν σχετικά με την κυκλοφορία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Στα πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο VRT, διακρίνεται ο τροχονόμος με το πορτοκαλί γιλέκο να έχει πιαστεί στα χέρια με τον μεγαλύτερο αδελφό, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει, την ώρα που ο μικρότερος αδελφός αρχίζει ξαφνικά να τον μαχαιρώνει στην πλάτη, ενώ η μητέρα παρακολουθεί το σκηνικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 12χρονος μαχαίρωσε τουλάχιστον δύο φορές στην πλάτη τον αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο τροχονόμος θα χρειαστεί να παραμείνει καμιά δεκαριά ημέρες στο νοσοκομείο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας του Κέμπενλαντ, όπου ανήκει.

Μητέρα και γιοι σύντομα προσήχθησαν μετά την επίθεση. Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη μετά την ανάκρισή της από την αστυνομία, όμως «οι έρευνες συνεχίζονται», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας Μπρούνο Κόπιν.

