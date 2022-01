Κοινωνία

Διόνυσος: Άκρως επιθετικό είδος ο λύκος που κυκλοφορεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως ένα άκρως επιθετικό είδος λύκου χαρακτηρίζεται απο τους ειδικούς το ζώο που επιτέθηκε και σκότωσε δυο σκυλιά στον Διόνυσο την περασμένη Πέμπτη.





Ως ένα άκρως επιθετικό είδος λύκου χαρακτηρίζεται απο τους ειδικούς το ζώο που επιτέθηκε και σκότωσε δυο σκυλιά στον Διόνυσο την περασμένη Πέμπτη.

Το κλιμάκιο του Δασονομείου Αγίου Στεφάνου που έκανε αυτοψία στο χώρο που επιτέθηκε ο λύκος επισημαίνει πως πρόκειται για Μονόλυκο.

Ενα είδος λύκου που ζει κυρίως μόνο του και οχι σε αγέλη και φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στις πλαγιές της Πεντέλης.

Στη λεωφόρο Αιολίδος, μάλιστα, ο λύκος φέρεται να πήδηξε τη μάντρα ενός σπιτιού και να εισέβαλε στην αυλή την ωρα που η ένοικος τον παρακολουθούσε έντρομη απο τη τζαμαρία.

Όλες οι περιγραφές μιλούν για ενα πολύ μεγάλο ζώο, εξαιρετικά άγριο

Το κλιμάκιο του Δασονομείου Αγίου Στέφανου εντόπισε τα σημεία της πάλης του λύκου με το άτυχο σκυλί καθώς και τα χνάρια που άφησε πίσω του το άγριο ζώο.

Απο την έρευνα προέκυψε πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που προσεγγίζει την περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Χιονοπτώσεις ρεκόρ, 95000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Πάνος Νάτσης: Η σπαρακτική ανάρτηση της συντρόφου του