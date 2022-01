Αθλητικά

Πέραμα: Άγρια επεισόδια μεταξύ χούλιγκαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας θύμιζε πολεμικό τοπίο από τις οδομαχίες μεταξύ των χούλιγκαν. Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία.



Επεισόδια μεταξύ οπαδών ομάδων, σημειώθηκαν χθες στο Πέραμα στη Λεωφόρος Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα ενώ σημειώθηκε πυρκαγιά σε ένα ΙΧ.

Η αστυνομία έπειτα από επέμβαση προχώρησε σε 8 προσγωγές ατόμων, ενώ 7 από αυτές έγιναν συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9.30 βράδυ, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα οπαδών της ΑΕΚ επιτέθηκε σε οπαδούς του Ολυμπιακού, που αποχωρούσαν από μια εκδήλωση σε σύνδεσμο της ομάδας τους στο Νέο Ικόνιο.

Για περίπου μισή ώρα η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Πειραιά θύμιζε πολεμικό τοπίο από τις οδομαχίες μεταξύ των χούλιγκαν.

Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών και στην Νίκαια, πριν την έναρξη αγώνα μπάσκετ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λύκος στον Διόνυσο: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες