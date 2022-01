Κόσμος

Γερμανία: Αστυνομικοί δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από λαθροθήρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παράνομο θήραμα που βρήκαν σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ελέγχου τους στοίχισε τελικά τη ζωή. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Δύο αστυνομικοί, μια γυναίκα 24 ετών και ένας άνδρας 29 ετών, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν εν ψυχρώ από λαθροθήρες, τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή Κούζελ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, της Γερμανίας. Οι δράστες διαφεύγουν τη σύλληψη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Καϊζερσλάουτερν, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, οι δύο αστυνομικοί σταμάτησαν αυτοκίνητο για έλεγχο στις 04:20. Ενημέρωσαν μάλιστα σχετικά και το κέντρο τους, αναφέροντας ότι βρήκαν παράνομο θήραμα στον χώρο αποσκευών του οχήματος. Λίγο μετά οι αστυνομικοί ακούστηκαν στον ασύρματο να φωνάζουν «μας πυροβολούν, μας πυροβολούν!».

Οι ενισχύσεις που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τη νεαρή γυναίκα, ακόμη σπουδάστρια στη Σχολή της Αστυνομίας, ήδη νεκρή, ενώ ο άνδρας εξέπνευσε λίγο μετά.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή μεταξύ της Ρηνανίας-Παλατινάτου και του γειτονικού Ζάαρλαντ. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, δεν υπήρχαν στοιχεία ούτε σχετικά με το όχημα των δραστών ούτε σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία διέφυγαν, παρά μόνο κάποια ίχνη στον δρόμο. Οι αρχές ζητούν ακόμη τη συνδρομή ενδεχόμενων αυτοπτών μαρτύρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε πολυκατοικία ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση

Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Βιασμός ανήλικης: Ο δικηγόρος του ιερέα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)