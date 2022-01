Αθλητικά

Κρίστιαν Έρικσεν: Υπέγραψε με την Μπρέντφορντ κι επιστρέφει στα γήπεδα

Στην ενεργό δράση οκτώ μήνες μετά την ανακοπή του επιστρέφει ο Δανός ποδοσφαιριστής.

Σχεδόν οκτώ μήνες μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά την διάρκεια του αγώνα Δανία-Φινλανδία (0-1) για το EURO, ο Κρίστιαν Ερικσεν επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ιντερ, καθώς η σχετική νομοθεσία στην Ιταλία δεν επιτρέπει σε παίκτες, στους οποίους έχει τοποθετηθεί απινιδωτής, να αγωνίζονται στην χώρα, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπρέντφορντ και επιστρέφει στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος γνωρίζει άριστα το αγγλικό πρωτάθλημα από την θητεία του στην Τότεναμ, συμφώνησε με τις «μέλισσες» για τους επόμενους έξι μήνες, ενώ το οικονομικό σκέλος δεν ανακοινώθηκε.

«Η Μπρέντφορντ μπορεί να επιβεβαιώσει την απόκτηση του διεθνούς Δανού μέσου, Κρίστιαν Έρικσεν, με την επιφύλαξη άδειας για διεθνείς παίκτες. Ο 29χρονος υπέγραψε το συμβόλαιό του μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης. Έχει υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν 2021/22» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου, που ανέβηκε εφέτος στην Premier League.

«Ανυπομονώ ν' αρχίσω και ελπίζω να σας δω όλους πολύ σύντομα» είπε ο Έρικσεν σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, ενώ ο προπονητής της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, ο οποίος έχει συνεργασθεί με τον έμπειρο άσο στην εθνική ομάδα U17 της Δανίας, σχολίασε: «Ανυπομονώ να δουλέψω ξανά με τον Κρίστιαν. Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που τον προπονούσα και έχουν συμβεί πολλά από τότε. Εκμεταλλευτήκαμε μια απίστευτη ευκαιρία, για να φέρουμε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης στην Μπρέντφορντ. Δεν έχει προπονηθεί με ομάδα για επτά μήνες, αλλά έχει κάνει πολλή δουλειά μόνος του. Ανυπομονώ να τον δω να δουλεύει με τους παίκτες και το επιτελείο για να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο».

