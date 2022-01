Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος - Σκρέκας: Αύξηση της επιδότησης στο 75% - Ποιους κλάδους αφορά

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προανήγγειλε και τρία νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος στο 75% του αυξημένου κόστους έναντι του 50% που ισχύει σήμερα, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι έχει σταλεί ήδη σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και εφόσον εγκριθεί η αύξηση της επιδότησης, θα αφορά μόνο συγκεκριμένους κλάδους που έχουν υψηλή εξάρτηση από την ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά στην επιδότηση για το Φεβρουάριο, όπως είπε ο υπουργός, αυτή θα συνεχιστεί περίπου, ως έχει. Δηλαδή θα επιδοτείται η ηλεκτρική ενέργεια με 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το φυσικό αέριο με 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως ίσχυε για τον Ιανουάριο. Οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα ενώ, όπως σημείωσε ο κ. Σκρέκας, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας.

Πέραν των επιδοτήσεων, ο κ. Σκρέκας προανήγγειλε την ενεργοποίηση εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, τριών προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:

- «Εξοικονομώ» για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, καθώς και την αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης. Για το πρόγραμμα αυτό θα αντληθούν 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. Μάλιστα, ο υπουργός είπε ότι η συμμετοχη? στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει μέσω πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και θα αφορά ακόμη και περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, αλλά αποκλειστικά για την ένταξη των φωτοβολταϊκών των επιχειρήσεων.

- Αντικατάσταση παλαιών αιρ-κοντίσιον σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αλλά όχι για την ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας - και μόνο για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και για μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρόγραμμα για την παραγωγική διαδικασία, όπως είπε ο υπουργός, επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο κ. Σκρέκας υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης για ταχεία απολιγνιτοποίηση και στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ότι σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ, εάν δεν υπήρχαν ΑΠΕ στο σύστημα το Δεκέμβριο, η μέση χονδρική τιμή αντί για 235 ευρώ ανά μεγαβατώρα θα ξεπερνούσε 430 ευρώ τη μεγαβατώρα.

