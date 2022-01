Κοινωνία

Λύκος στο Διόνυσο: Συστάσεις προς τους πολίτες

Τι πρέπει να προσέχουν οι δημότες Διονύσου μετά τη φερόμενη παρουσία λύκου στη γειτονιά της.

Σε συστάσεις προς τους δημότες προχώρησε ο Δήμος Διονύσου, μετά τον θάνατο δύο σκύλων και την πιθανολογούμενη εμφάνιση λύκου στην περιοχή Ραπεντώσα. Μεταξύ άλλων τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους περιπάτους τους και να μην αφήνουν υπολείμματα τροφών, που ενδεχομένως προσελκύσουν άγρια ζώα. Η δημοτική Αρχή τονίζει ακόμη πως βρίσκεται σε αναμονή τής σύσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί για το ζήτημα αυτό με ευθύνη του Δασαρχείου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Διονύσου, αναφέρει:

«Σχετικά με την εύρεση δύο πτωμάτων αδέσποτων σκύλων που βρέθηκαν μισοφαγωμένα στη Ραπεντώσα Διονύσου, πιθανότατα από άγριο ζώο, συμβάν το οποίο τις τελευταίες μέρες απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει τα εξής:

1. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το εν λόγω περιστατικό, τόσο ο δήμαρχος Διονύσου όσο και τα αρμόδια στελέχη (αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, εντεταλμένος σύμβουλος Φιλοζωίας κ.ά.) κινητοποιήθηκαν άμεσα επικοινωνώντας τόσο με το αρμόδιο Δασαρχείο Πεντέλης όσο και με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

2. Όπως πληροφορηθήκαμε, σήμερα ή αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το ζήτημα με ευθύνη του Δασαρχείου και σύντομα θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

3. Αυτή τη στιγμή και μέχρι να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση, κανείς δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα αν η επίθεση στα δύο σκυλιά πραγματοποιήθηκε από λύκο ή άλλο άγριο ζώο. Όποια κι αν είναι η πραγματικότητα επιβάλλεται ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλους.

4. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος εφιστά την προσοχή των πολιτών μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες από το Δασαρχείο. Συγκεκριμένα τους καλεί:

Α. να είναι προσεκτικοί κατά τους περιπάτους τους και ειδικά όταν έχουν μαζί τους κατοικίδια,

Β. να αποφεύγουν να ρίχνουν υπολείμματα τροφών στους κάδους απορριμμάτων, κάτι που ενδέχεται να προσελκύει διάφορα άγρια ζώα».





