Βιασμός – Θεσσαλονίκη: τι έδειξαν οι εξετάσεις της 24χρονης

Το πόρισμα των εξετάσεων της 24χρονης έφτασε στα χέρια των Αρχών. Οι ουσίες στο αίμα και τα ούρα της.

Αρνητικά σε ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ενώ "ελάχιστη" είναι η ποσότητα αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Αυτό αναφέρεται - σύμφωνα με ασφαλείς πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών - στο πόρισμα το οποίο παραδόθηκε νωρίτερα στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Στο πόρισμα περιλαμβάνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν τόσο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όσο και στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

Την παράδοση του πορίσματος έκανε νωρίτερα καθηγητής τοξικολογίας του ΑΠΘ που ορίστηκε από τις διωκτικές Αρχές πραγματογνώμονας για την υπόθεση και ενημέρωσε παράλληλα την ανακρίτρια για το ακριβές περιεχόμενό του.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταγγελλόμενη υπόθεση διώκεται ένας 27χρονος ο οποίος μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθούσας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

