Αναπτυξιακός νόμος: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια

Υπερψήφιστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο αναπτυξιακός νόμος.

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το καταψήφισε σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Κλείνοντας την συζήτηση, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος του κράτους, θα αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για πολλά χρόνια.

«Αν στην πορεία της εφαρμογής του νόμου διαπιστώσουμε ότι κάποιες διατάξεις φέρνουν πράγματι εμπόδια, θα τις διορθώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες καλόπιστες παρατηρήσεις που έγιναν», διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Με τον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο @npapathanasis περάσαμε από την Βουλή τον νέο Αναπτυξιακό μας Νόμο. Θα αποτελέσει το νέο παραγωγικό μοντέλο της για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους βουλευτές της ΝΔ για και όλους μας τους συνεργάτες για την καλή δουλειά pic.twitter.com/BYAqdqbEJL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 2, 2022

Τόσο ο κ. Γεωργιάδης όσο και ο αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις Νίκος Παπαθανάσης, έδωσαν έμφαση στον μεγάλο αριθμό των βουλευτών που ζήτησαν και πήραν το λόγο, μια πρωτοφανή συμμετοχή που αντιστοιχεί με τις συζητήσεις του προϋπολογισμού και της πρότασης δυσπιστίας.

Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων του Σώματος Θανάσης Μπούρας, κατά την τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου, «μίλησαν με άνεση 120 βουλευτές, έξι γενικοί εισηγητές και ειδικοί αγορητές, έξι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και δύο πολιτικοί αρχηγοί».

