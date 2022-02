Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της αστυνομίας σε συνδέσμους του ΠΑΟΚ (εικόνες)

Ταυτόχρονη επιχείρηση της αστυνομίας λαμβάνει χώρα στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.



Aστυνομικές δυνάμεις παρένειναν για ώρα στις οδούς Παπάφη και Ορέστου, όπου βρίσκονται συνολικά τρεις σύνδεσμοι του «δικεφάλου του Βορρά», ενώ το ίδιο συνέβη και στην περιοχή του Ευόσμου, αλλά και των Αμπελοκήπων.

Οι έρευνες διεξάγονται στο πλαίσιο εντοπισμού είτε συμμετεχόντων στη δολοφονική επίθεση έναντι του 19χρονου Άλκη, είτε στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στους δράστες, όπως συνέβη χθες κατά την έρευνα των αρχών στον κεντρικό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ «Θύρα 4» που βρίσκεται επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, σύμφωνα με το grtimes.gr.

Σε έρευνα σε σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ, στον οποίο φέρεται να ανήκε ο 23χρονος, στο κέντρο της πόλης, που έγινε χθες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, κράνη, βεγγαλικά χειρός, κροτίδες, εργαλεία, όπως φτυάρια, μεταλλικοί σωλήνες και ξύλινα ρόπαλα.

