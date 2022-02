Life

Πυρπασόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αποκάλυψη ότι θα γίνει πατέρας

Δείτε το ξέσπασμα του γνωστού ηθοποιού.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Πυρπασόπουλος θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Οι τηλεοπτικές κάμερες συνάντησαν τον ηθοποιό έξω από το θέατρο Αμιράλ και οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το ευχάριστο γεγονός.

Ωστόσο, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος αιφνιδίασε με την δήλωση που έκανε, προσπερνώντας τις ερωτήσεις.

