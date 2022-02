Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: 4η δόση εμβολίου σε κατηγορίες πολιτών

Η Διαρκής Επιτροπή Εμβολιασμών πρότεινε την χορήγηση 4ης δόσης εμβολίου σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Η Διαρκής Επιτροπή Εμβολιασμών στη Γερμανία (Stiko) πρότεινε τη χορήγηση και 4ης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού για ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους, σοβαρά πάσχοντες και εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα.

Παράλληλα εξέδωσε και σύσταση για τη χρήση του νέου εμβολίου Novavax στους ενηλίκους στη Γερμανία. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο εμβολιασμών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Stiko, τα άτομα άνω των 70 ετών, όσοι ζουν σε οίκους ευγηρίας και όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή είναι ανοσοκατεσταλμένοι, θα πρέπει να λάβουν και δεύτερη ενισχυτική δόση εμβολίου.

Το ίδιο ισχύει ακόμη για τους τροφίμους των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και για όσους εργάζονται στον ευρύτερο υγειονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και των κέντρων αποκατάστασης.

Η τέταρτη δόση θα πρέπει να χορηγείται στους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από υποκείμενα νοσήματα το νωρίτερο τρεις μήνες μετά την τρίτη δόση, ενώ για τους εργαζόμενους στον υγειονομικό κλάδο έπειτα από έξι μήνες. «Τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι, σε ό,τι αφορά την παραλλαγή «Όμικρον», η προστασία μετά την πρώτη αναμνηστική δόση μειώνεται έπειτα από λίγους μήνες, κυρίως για άτομα άνω των 70 ετών και για ανοσοκατεσταλμένους, για τους οποίους ο κίνδυνος σοβαρής εξέλιξης της νόσου είναι μεγαλύτερος», αναφέρει η Επιτροπή, εξηγώντας τη σύστασή της.

Στο ίδιο σχέδιο, η Stiko συνιστά και τη χορήγηση του νέου εμβολίου της Novavax σε άτομα άνω των 18 ετών. Το εμβόλιο θα χορηγείται σε δύο δόσεις, με απόσταση τουλάχιστον τριών εβδομάδων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Από τη σύσταση εξαιρούνται σε πρώτη φάση οι έγκυοι και οι θηλάζουσες.

