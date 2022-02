Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: αποκλιμάκωση στις νοσηλείες τις επόμενες εβδομάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα η Βάνα Παπαευαγγέλου. Πόσα παιδιά νοσηλεύονται.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου ανέφερε στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα πως τα κρούσματα στη χώρα είναι σταθερά αυξημένα.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό ανά την επικράτεια είναι 4,500 από τους οποίους το 88% των νέων εισαγωγών είναι με την παραλλαγή Όμικρον και το σύνολο των ενεργών κρουσμάτων είναι 140000.

Όσον αφορά στα παιδιά ο αριθμός των κρουσμάτων είνια σταθερός και αφορά περίπου το 30% των νέων κρουσμάτων με το 90% από αυτά να είναι ασυμπτωματικά, είπε η κ. Παπαευαγγέλου και τόνισε πως "90-100 παιδιά νοσηλεύονται ανά την επικράτεια ενώ φαίνεται πως ο εμβολιασμός των εφήβων έχει βοηθήσει αρκετά".

Ακόμη ανέφερε πως "η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών σε νοσοκομεία, ΜΕΘ και όσων χάνουν τη ζωή τους είναι μη εμβολιασμένοι ή μερικώς εμβολιασμένοι".

Βάσει ερευνών, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ανέφερε πως η Όμικρον δεν είναι πιο "ελαφριά" από τη Δέλτα, απλά, βρήκε τον πληθυσμό εμβολιασμένο είτε με φυσική ανοσία, οπότε για αυτό και αν και τα κρούσματα είναι αυξημένα, δεν ακολουθεί και τόσο μεγάλη πίεση από νοσηλείες.

Η κ. Παπαευαγγέλου είπε επίσης ότι δημοσιεύθηκε σήμερα και η νέα μελέτη Λύτρα -Τσιόδρα σύμφωνα με την οποία ο εμβολιασμός απέτρεψε 20.000 θανάτους στην χώρα μας και σύμφωνα με το μοντέλο πρόβλεψης θα μειωθούν οι διασωληνωμένοι μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να είναι κοντά στους 500.

Τέλος επισήμανε πως "τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται αποκλιμάκωση στο εθνικό σύστημα υγείας ενώ η προστασία μετά και την τρίτη δόση αγγίζει το 100%."









Ειδήσεις σήμερα:

Μητέρα Τζωρτζίνας στα 3 παιδιά της: Σας έχω θυμώσει που αφήσατε την αγκαλιά μου άδεια

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν συμμαθητές και καθηγητές του (βίντεο)

Μητέρα χτύπησε το δύο μηνών βρέφος της και τηλεφώνησε για βοήθεια