Προκαλούν Τούρκοι ψαράδες: Επεισόδιο με το Λιμενικό (βίντεο)

Σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια προχώρησαν Τούρκοι ψαράδες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα έντονο φραστικό επεισόδιο έλαβε χώρα ανάμεσα στην ελληνική ακτοφυλακή και έναν Τούρκο ψαρά, ο οποίος εισήλθε στην ελληνική θάλασσα, ανοικτά της Ίμβρου.

Ο Τούρκος ψαράς, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Λιμενικού Σώματος να αποχωρήσει από το σημείο, αλλά φώναζε ότι θα καταφτάσει η τουρκική ακτοφυλακή.

«Ποιος είσαι εσύ! Έλα, αν σου βαστάει. Καλέσαμε το λιμενικό και σε λίγο θα έρθουν και θα το βάλετε στα πόδια. Είστε προδότες. Έλα να επέμβεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Δεν φοβάμαι κανέναν, αυτά είναι διεθνή ύδατα. Μην μου λες τίποτα» είπε συγκεκριμένα ο Τούρκος ψαράς.

