Δολοφονία Άλκη: "οπλοστάσια" σε συνδέσμους οπαδών (εικόνες)

Τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας της Αστυνομίας σε συνδέσμους οπαδών στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για την δολοφονία του 19χρονου. Ποιοι και γιατί συνελήφθησαν.

Μία μεγάλη έρευνα της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό ατόμων και στοιχείων που αφορούν τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

Στους συνδέσμους οπαδών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας

"Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με αστυνομικούς και άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Θ., απογευματινές ώρες σήμερα (03-02-2022), πραγματοποίησαν επισταμένες έρευνες σε διάφορες λέσχες φιλάθλων αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, που έλαβαν χώρα παρουσία εκπροσώπων δικαστικής Αρχής, εντός χώρων δεκατριών (13) οικημάτων που στεγάζονται οι λέσχες αυτές και δραστηριοποιούνται φίλαθλοι των ομάδων της πόλης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μαχαίρια

Ψαλίδια

Λοστοί

Καπνογόνα

Φωτοβολίδες

σιδερογροθιές

και άλλα αντικείμενα, πρόσφορα να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.





Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 43 και 36 ετών, υπεύθυνοι δύο εκ των προαναφερόμενων χώρων και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

