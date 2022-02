Οικονομία

Σκυλακάκης: Πρώτα μέτρα για το ρεύμα και μετά για τα καύσιμα, εάν...

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών έδωσε διευκρινίσεις για τη δήλωσή του, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Διευκρινίσεις για τη δήλωσή του σχετικά με την ενδεχόμενη μείωση της τιμής των καυσίμων, στην οποία δεν προχωρά το οικονομικό επιτελείο επειδή δεν αφορά τους φτωχούς, προχώρησε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως είπε, «στην Ελλάδα το 30% δεν έχουν αυτοκίνητο και από αυτό το 30% το 70% ζουν με κάτω από τον κατώτατο μισθό.

Αν έχουμε αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό και πολλά τρόφιμα, αυτό έχει κατανάλωση από όλους».

Και εξήγησε πως, αν λαμβάνονταν μέτρα για τα καύσιμα, αυτά τα 2,5 εκατομμύρια πληθυσμού, θα έπαιρναν τίποτα.

Στον αντίποδα, εξήγησε πως, «τα νοικοκυριά με τρία αυτοκίνητα και πάνω, είναι 500.000 αυτοκίνητα, αν μειώσουμε τα καύσιμα, θα δώσουμε 40-50 εκατομμύρια σε αυτούς και τίποτα στα 2 εκατομμύρια», για να διερωτηθεί «είναι αυτό κοινωνική πολιτική».

«Σε μία στιγμή ανάγκης, όπως τώρα, μας έρχεται από το εξωτερικό μία τεράστια επιβάρυνση και πρέπει να ομαλοποιήσουμε», εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

«Αν έχουμε επιπλέον χρήματα, πρέπει να πάμε πρώτα στο ηλεκτρικό και τα τρόφιμα, αυτά καταναλώνει πρώτα ο φτωχότερος», τόνισε και εκτίμησε πως, «αναπαράχθηκαν με τελείως διαφορετικό τρόπο αυτά που είπα».

Για την ακρίβεια στα τρόφιμα εξήγησε πως είναι πολυπαραγοντικό, καθώς είναι «το φυσικό αέριο που κάνει τη ζημιά, αλλά και «η ανεξάρτητη παγκόσμια αύξηση των δημητριακών, στην οποία έρχονται να προστεθούν τα μεταφορικά».

Διαβεβαίωσε, τέλος πως, «όταν έχουμε την ευχέρεια να κάνουμε παραπάνω πράγματα, να είστε σίγουροι ότι θα κάνω κάτι».

