Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων Πεντέλης: Επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου που έγινε εμβολιαστικό κέντρο.

«Στις 25 Φεβρουαρίου το Παίδων Πεντέλης επανέρχεται στην πλήρη λειτουργία του με το σύνολο των εφημεριών του.

Είμαστε απολύτως συνεπείς στο χρονοδιάγραμμά μας», έγραψε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης έχει μετατραπεί προσωρινά σε εμβολιαστικό κέντρο παιδιών, κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Στις 25 Φεβρουαρίου το #Παιδων_Πεντελης επανέρχεται στην πλήρη λειτουργία του με το σύνολο των εφημεριών του. Είμαστε απολύτως συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα μας. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 4, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μουσικό Σχολείο - Ίλιον: σάλος για τον μαθητή με την φούστα και τον καθηγητή (βίντεο)

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

“Ενώπιος Ενωπίω”- Βίκυ Σταυροπούλου: ο γάμος, η Δανάη και τα δάκρυα