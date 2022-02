Life

“Η Φάρμα”: Ντέρμπι μεταξύ ανδρών, σκότωμα μεταξύ γυναικών

Έντονο το σπασπένς και στο αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» στις 21:30, στον ΑΝΤ1.

Η ώρα για τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ της εβδομάδας έφτασε και τα συναισθήματα πλημμυρίζουν τη «ΦΑΡΜΑ»! Ποιος θα παραμείνει; Ο Νεόφυτος ή ο Κουτσαβάκης; Η μάχη μεταξύ των δύο είναι ντέρμπι και θα χρειαστεί και το 5ο αγώνισμα για να αναδειχθεί ο τελικός νικητής. Λίγο πριν, οι παίκτες ενημερώνονται, όπως ήταν αναμενόμενο, για το αρνητικό αποτέλεσμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ από τον ΕΠΙΣΤΑΤΗ, ο οποίος τους δίνει άλλη μία ευκαιρία. Πέρα, όμως, από την κλασική κόντρα μεταξύ Αθανασίας και Αγγελικής, μία άλλη ξεκινά, μεταξύ Αθανασίας και Νάιρας με τους άντρες να σχολιάζουν πως στο τέλος οι «γυναίκες θα σκοτωθούν μεταξύ τους».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΣΤΙΣ 21:30

Η Νάιρα έχει ψηφίσει τον Κουτσαβάκη, ο οποίος με σχεδόν ρεκόρ αρνητικών ψήφων βγήκε ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ. Η Νάιρα νιώθει άσχημα και απολογείται, καθώς θεωρεί ότι τον πρόδωσε, ενώ ο Κουτσαβάκης -μεταξύ σοβαρού και αστείου- της λέει ότι περισσότερο τον πείραξε η δική της ψήφος.

Στη συνέχεια, και η Αγγελική απολογείται στον Κουτσαβάκη, η οποία του λέει μάλιστα να την ψηφίσει, αν έχει νιώσει ότι τον πλήγωσε. Και αυτό, παραδόξως, αποτελεί άλλη μια αφορμή για να υπάρξει ένταση ανάμεσα σε Αθανασία και Αγγελική.

Στην πρόταση του Αστρινού να παντρέψει την Αγγελική με τον Γρηγόρη, η Αγγελική δηλώνει ότι έχει τελειώσει με το κεφάλαιο γάμος. Βέβαια, αν της κάνει πρόταση ο Γρηγόρης, δεν ξέρει αν θα αρνηθεί.

Ο Επιστάτης μαζί με την κτηνίατρο φέρνουν τη νέα αγελάδα και ζητάει από τους παίκτες να την προσέχουν μέχρι να εγκλιματιστεί. Επίσης, ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να προσέχουν την Μπέλα, είναι γιατί είναι ετοιμόγεννη. Η κτηνίατρος τους ενημερώνει για την υγεία του μικρού κατσικιού που είχαν βγάλει από τη ΦΑΡΜΑ. Είναι μια χαρά και σε λίγο θα επιστρέψει.

Οι παίκτες δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ο Επιστάτης τους λέει ότι είναι η πρώτη φορά που τους είδε να μην προσπαθούν, αλλά τους δίνει την ευκαιρία να την ολοκληρώσουν.

Στον ΑΧΥΡΩΝΑ, πριν τη MONOMAXIA, υπάρχει ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους παίκτες να θυμούνται τους δικούς τους που τους λείπουν, αλλά και αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η 1η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΤΡΕΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ εξελίσσεται σε ντέρμπι, θα χρειαστούν και τα 5 αγωνίσματα για να αναδειχθεί ο νικητής. Ποιος θα επικρατήσει στο 5ο αγώνισμα και θα παραμείνει στη «ΦΑΡΜΑ»; Ο Νεόφυτος ή ο Κουτσαβάκης;

