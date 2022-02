Αθλητικά

Οπαδική βία - Σύνδεσμοι: τι εντόπισε η ΕΛΑΣ (εικόνες)

Μετά από έφοδο σε συνδέσμους οπαδών στην Αθήνα, οι Αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων, φωτοβολίδες, μαχαίρια και τσεκούρια.

Από το πρωί της Παρασκευής, έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία σε συνδέσμους οπαδών μεγάλων ομάδων.

Από τις έρευνες αυτές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κοντάρια, καδρόνια, μαχαίρι, τσεκούρι, φωτοβολίδες, καπνογόνα, σε 4 συνδέσμους.

Πιο συγκεκριμένα, τις πρωινές-μεσημβρινές ώρες σήμερα (4-2-2022), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων, πραγματοποίησαν έρευνες σε (4) συνδέσμους οπαδών αθλητικών σωματείων σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους και Ίλιον.

Στο πλαίσιο των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων Δικαστικής Αρχής, σε σύνδεσμο οπαδών που στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι

τσεκούρι

(2) μη ενεργοποιημένες φωτοβολίδες

(15) ξύλινα και ένα (1) μεταλλικό κοντάρια

(8) ξύλινα καδρόνια με βίδες

(14) κράνη μοτοσυκλέτας

(6) σπρέι βαφής διαφόρων χρωμάτων

(11) καπνογόνα-βαρελάκια

σύστημα καταγραφής εικόνας

Το σχετικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

