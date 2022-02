Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - Εισαγγελία: Σύσκεψη με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύσκεψη διεξήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο προϊστάμενός της Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Να ασκούν διαρκείς ελέγχους στους οπαδούς και σε ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώνονται, αλλά και να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις οι οποίες πυροδοτούν εντάσεις, κάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας τους εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, με αφορμή τη δολοφονία του 19χρονου, στη Χαριλάου.

Η σύσκεψη διεξήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο προϊστάμενός της Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Άρης Θόδωρος Καρυπίδης και ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής Φώτης Θέος, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα αξιωματικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.

Δηλώσεις μετά το τέλος της σύσκεψης (διήρκεσε περίπου μιάμισι ώρα) έκανε μόνο ο κ. Μ. Γκαγκάτσης, ο οποίος απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 19χρονου Άλκη, τον οποίο, όπως είπε, «όλοι βλέπουμε σαν δικό μας παιδί».

Αναφερόμενος στον 23χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία του άτυχου νέου, ο εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε την αποστροφή του «για τον δολοφόνο που αυτοχαρακτηρίζεται ως οπαδός του ΠΑΟΚ». «Είναι ένας εγκληματίας» πρόσθεσε «και δεν έχει καμιά σχέση, σε καμία περίπτωση, με τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο που έχει εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο και πρεσβεύει κάτι πολύ διαφορετικό απ' αυτό εδώ».





Ο ίδιος δήλωσε ότι μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 'Αρης υπάρχει κλίμα ηρεμίας, ενώ αναφερόμενος στη σύσκεψη και τις θέσεις που κατατέθηκαν είπε τα εξής:

«Εξηγήσαμε από κοινού ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και δεν έχουν σχέση ούτε με τον αθλητισμό ούτε με το ποδόσφαιρο, απλώς υπό την ομπρέλα και με το όχημα του οπαδικού κινήματος βρίσκουν και κάνουν αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές που φτάνουν ως τις δολοφονίες ανθρώπων». «Από εκεί και πέρα» συμπλήρωσε ο κ. Γκαγκάτσης «είναι ώρα να μιλήσει η Δικαιοσύνη και για τον δολοφόνο και για τους συνεργούς του, που ελπίζουμε να βρεθούν το συντομότερο δυνατό και η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Παραδοχή ήττας», «σύνδεσμοι οπλοστάσια»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα ευρήματα που εντοπίστηκαν σε λέσχες φιλαθλων κι αν θα αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες οι ΠΑΕ ο κ Γκαγκάτσης απάντησε ότι «η ευθύνη είναι συνολική όλων, όχι μόνο των ΠΑΕ.Φυσικά και οι ΠΑΕ έχουν τις δικές τους ευθύνες, δεν το συζητάμε αυτό.

Από εκεί και πέρα όμως είναι ευθύνη του κράτους,είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης» σημείωσε. Χαρακτήρισε δε «ως παραδοχή ήττας» το γεγονός ότι «ο δολοφόνος ,απ' ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ- είπε- δυο χρόνια πριν πέρασε αυτό το (Δικαστικό) Μέγαρο και κυκλοφορεί ελεύθερος».





«Είναι παραδοχή ήττας για όλους μας, για την κοινωνία μας, είναι βαθύτερα κοινωνικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό ή αθλητικό» ανέφερε.

Με αφορμή τις αστυνομικές έρευνες κατά το προηγούμενο 24ωρο σε συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για «συνδέσμους οπλοστάσια».





«Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί να πηγαίνουμε και να κάνουμε ελέγχους μέσα στους συνδέσμους. Πολύ σωστά έπραξε (η αστυνομία) κι εφόσον υπάρχουν αυτά τα ευρήματα, να τιμωρηθούν ανάλογα αυτοί που πρέπει από τον νόμο» είπε.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα κάνει από την πλευρά της ό,τι είναι δυνατόν ώστε η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Πρόσθεσε όμως πως «δεν μπορούμε μόνοι μας».





«Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα περιστατικά γίνονται στους δρόμους. Οι ΠΑΕ δεν είναι αστυνομίες να πηγαίνουν στους δρόμους και να ελέγχουν αυτούς τους εγκληματίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Φιλικό Άρης - ΠΑΟΚ

Όσον αφορά την επιθυμία του πατέρα του αδικοχαμένου 'Αλκη να διεξαχθεί φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ο κ. Γκαγκάτσης είπε ότι αυτό θα γίνει πράξη, παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων, και προς αυτή την κατεύθυνση «συζητήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη να βρούμε την ημερομηνία».