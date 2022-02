Κοινωνία

Σοφία Μπεκατώρου: Νέες καταγγελίες κακοποίησης στη δημοσιότητα (βίντεο)

Δύο νέες καταγγελίες κακοποίηση αποκάλυψε η Σοφία Μπεκατώρου, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας ΜeNow - MeToo, του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας.

Της Φωτεινής Νάσσου

Συγκλονίζει η περίπτωση ενός 4χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα κακοποίησης από τον γιό της νταντάς του.

Οι ζωγραφιές του μικρού πρόδωσαν τον κακοποιητή που ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο πατέρας του παιδιού δήλωσε «Το αγοράκι μας, τα πρωινά, έμενε στο σπίτι του με μία κυρία 52 ετών, την νταντά του. Στο χώρο υπήρχαν κάμερες για παρακολούθηση σχεδόν σε όλα τα δωμάτια, εκτός από τις τουαλέτες.

Ξαφνικά παρατηρήσαμε μία απότομη αλλαγή συμπεριφοράς, την οποία δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε θεωρώντας ότι το παιδί είναι απόλυτα ασφαλές. Τελικά, αποδείχθηκε -έπειτα από καιρό- ότι όταν η νταντά έμενε μόνη με το παιδί, ερχόταν ο γιος της, ο οποίος ήταν φαντάρος σε γειτονική πόλη και προέβαινε σε ασελγείς πράξεις στο παιδί μας» Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Σοφία Μπεκατώρου είπε «Μπορεί για μας ή για την δικαιοσύνη να ακούγεται ότι η δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα αλλά στα μάτια ενός γονέα που βλέπει ότι το παιδί του έχει πάθει αυτό το πράγμα και τελικά μέρα με την μέρα βλέπει τον ίδιο τον δράστη στον δρόμο να του γελάει και να τον ειρωνεύεται, είναι θέμα αυτό …. Είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κάπου ….ούτε κρύβεται και έχει και το θράσος …. " Σύμφωνα με την καταγγελία η γυναίκα ασκούσε ψυχολογική βία στο παιδί, για να μη μιλήσει. «Το καλοκαίρι του 2021 κατήγγειλε για πρώτη φορά ο πατέρας του παιδιού. Το παιδάκι είναι πέντε ετών. Περιμένουν από την εισαγγελία την άλλη εβδομάδα για νέα.



Ο δράστης ήταν στον στρατό οπότε πάει στρατοδικείο και για την μητέρα υπάρχει κανονικά η διαδικασία που ακολουθείται για συγκάλυψη. Καταλαβαίνεται σε τι σημείο έχει φτάσει η κοινωνία μας και πόσο καλά μέχρι τώρα τα κρύβαμε". Στην πλατφόρμα #MeNow_MeToo υποβάλλονται κατά μέσο όρο σχεδόν 4 μαρτυρίες κακοποίησης την ημέρα. Μία δήλωση κακοποίησης με θύμα αθλητή ενόργανης γυμναστικής διάβασε η Σοφία Μπεκατώρου κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας που έχει ως στόχο να στηρίξει θύματα κακοποίησης. "Υπήρχαν φορές που από το ξύλο δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μας αντιμετώπιζαν όλοι σαν σάκους του μποξ. Ήμουν 45 λεπτά γαντζωμένος σε ένα σχοινί 10 μέτρων. Έπειτα από 45 λεπτά γλίστρησα και βρέθηκα οριακά μέσα στο σκάμμα. Ακολούθησαν βρισιές από τον Χ για τη μητέρα μου, το σπίτι μου. Απαιτούσε να ανέβω πάνω στο σχοινί, κάτι που δεν έκανα, αλλά έκλαιγα". Ενώ και ένας άλλος αθλητής καταγγέλει ότι έσπασε τα πόδια του, εξαιτίας του προπονητή του. "Μία εβδομάδα πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία έσπασα τα πόδια μου στο μονόζυγο με απόλυτη ευθύνη του προπονητή μου. Αυτή τη στιγμή, ενώ δεν είναι στην Εθνική Ομάδα και έφυγε, αφού σταμάτησαν οι γιοι του, ασχολείται με τον κοινό αθλητισμό και διδάσκει σε σχολεία». Στην πλατφόρμα #MeNow_MeToo ήδη υπάρχουν 208 μαρτυρίες και το 70% αυτών αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση.







