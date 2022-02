Οικονομία

Το ΔΝΤ αποχωρεί από την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα κλείνει ένα "τραυματικό" κεφάλαιο ένα χρόνο μετά και από το κλείσιμο του μόνιμου γραφείου του ΔΝΤ στην Αθήνα.



Του Νίκου Ρογκάκου

Αποχωρεί απο την Ελλάδα το ΔΝΤ, αφού με τη λήξη της Eνισχυμένης Eποπτείας σε λίγους μήνες, η σχέση της Ελλάδας με τον οργανισμό, επιστρέφει στην προ μνημονίων εποχή.

Σε δύο μήνες η Ελλάδα αποκληρώνει όσα οφείλει στο ΔΝΤ, 1,8 δις ευρώ που έληγαν το 2024 και αποχωρεί από την Ελλάδα, σύμφωνα με το πρακτορειο Reuters.

Η Ελλάδα κλείνει ένα "τραυματικό" κεφάλαιο ένα χρόνο μετά και από το κλείσιμο του μόνιμου γραφείου του ΔΝΤ στην Αθήνα.

Αυτό σημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποχωρεί από τη χώρα και ως δανειστής και ότι παράλληλα, σε λίγους μήνες, με τη λήξη της Eνισχυμένης Eποπτείας η σχέση της Ελλάδας με το Ταμείο επιστρέφει στην προ μνημονίων εποχή.

Πρακτικά ως τον Αύγουστο το ΔΝΤ θα έχει υποβάλει και την τελευταία του έκθεση στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας και θα βρίσκεται πλέον και με τα δύο πόδια εκτός της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Άρειος Πάγος προς εισαγγελείς: “Σαρώστε” τις λέσχες φιλάθλων

Σοφία Μπεκατώρου: Νέες καταγγελίες κακοποίησης στη δημοσιότητα (βίντεο)

Μαρόκο: 5χρονος έχει σφηνώσει σε πηγάδι (βίντεο)