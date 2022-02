Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κουρμπέλης: Στην αποστολή μετά από 14 μήνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής αμυντικός μέσος είχε να αγωνιστεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2020. Η αποστολή για το ματς της Τούμπας.

Η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στην αποστολή του Παναθηναϊκού, μετά από 14 μήνες (!) αποτελεί την ευχάριστη είδηση για τους «πράσινους» από τον εκτός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή (6/2, 19:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League. O διεθνής αμυντικός μέσος είχε να αγωνιστεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2020 σε αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Πάντως, ο Κουρμπέλης δεν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Τούμπα, αλλά η παρουσία του στην 22μελή αποστολή έχει να κάνει κυρίως με ψυχολογικούς λόγους, να μπαίνει δηλαδή ξανά στο αγωνιστικό κλίμα. Εκτός απροόπτου, ο Κουρμπέλης θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην εξ αναβολής ρεβάνς του Κυπέλλου με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα την ερχόμενη Τετάρτη (9/2, 16:00).

Στη μεσημεριανή προπόνηση του Σαββάτου (5/2) που ήταν και η τελευταία του Παναθηναϊκού πριν το ματς με τον «Δικέφαλο του Βορρά», το πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι τακτικής.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Μαουρίσιο, Μακέντα, ενώ ατομικό έκαναν οι Κώτσιρας, Βαγιαννίδης.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Διούδης, Μπρινιόλι, Χριστογεώργος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Αγιούμπ, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Λούντκβιστ, Ρουμπέν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Γκατσίνοβιτς, Βιτάλ.

Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της αποβολής του στο προηγούμενο παιχνίδι ο Βιγιαφάνιες.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Έρευνα - Τηλεργασία: Τι λένε οι Έλληνες εργαζόμενοι

Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία δημοσιογράφου για αρχισυντάκτη τηλεοπτικού σταθμού