Ηλεκτρικά οχήματα: Μέτρα για τη μείωση του κόστους φόρτισης

Tον Απρίλιο ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Μέτρα για τη μείωση του κόστους φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ τον Απρίλιο ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Το υπουργείο Ενέργειας και η ΡΑΕ θέτουν στο μικροσκόπιο τις τιμές πώλησης του ρεύματος στα σημεία φόρτισης οι οποίες διαμορφώνονται μέχρι και τα 60 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Όπως επεσήμανε σε πρόσφατο συνέδριο η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου "είναι ανάγκη να μειωθούν οι τιμές στη δημόσια φόρτιση, θα το δούμε πολύ προσεκτικά γιατί υπάρχει κίνδυνος να αποθαρρυνθούν όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικό σημείο φόρτισης στο σπίτι ή τη δουλειά" . Δεδομένων των ανατιμήσεων στο ρεύμα που αφορούν όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο την ηλεκτροκίνηση εξετάζεται μεταξύ άλλων ακόμα και η μείωση του ΦΠΑ στο συγκεκριμένο τομέα από 24 σε 6%.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος "Κινούμαι Ηλεκτρικά", το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό σε 8.000 ευρώ από 6.000 ευρώ που ίσχυε στον προηγούμενο κύκλο. Επίσης η απόσυρση του παλιού οχήματος επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ η αγορά του έξυπνου οικιακού φορτιστή με 500 ευρώ. Για τις εταιρείες, το ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται επίσης από 20% σε 30% και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέλθει σε 8.000 ευρώ ανά όχημα.

Μετά το "Κινούμαι ηλεκτρικά" επίκειται η προκήρυξη προγράμματος "Φορτίζω παντού" με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων φορτιστών σε σημεία που δεν είναι ακόμα συμφέρουσες οι επενδύσεις. Στόχος είναι να καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας με επαρκές δίκτυο φορτιστών καθώς επί του παρόντος ο κύριος όγκος έχει αναπτυχθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους εθνικούς οδικούς άξονες.

