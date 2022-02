Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Rapid test: που βγήκε θετικό το 46% των τυχαίων ελέγχων

Τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων εντοπίστηκε μέσω των τεστ που έγιναν από κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ, το Σάββατο.

Υψηλή θετικότητα καταγράφηκε το Σάββατο, σχεδόν σε όλα τα σημεία, στα οποία έγιναν έλεγχοι ανίχνευσης κορονοϊού με rapid test, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

«Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 41 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 33 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.609 rapid test και ανευρέθηκαν 1.443 θετικά (11.44%). Από τις 1.443 περιπτώσεις, οι 731 αφορούν άνδρες και οι 712 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 31.73 έτη.

1.ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - 290 rapid test με 34 θετικά (11.72%) αφορούν σε 16 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

2.ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - 460 rapid test με 64 θετικά (13.91%) αφορούν σε 35 άνδρες και 29 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

3.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 502 rapid test με 41 θετικά (8.17%) αφορούν σε 17 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

4. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΕΘ-ΠΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 623 rapid test με 83 θετικά (13.32%) αφορούν σε 41 άνδρες και 42 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

5. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΤΡΙΠΟΛΗ - 366 rapid test με 16 θετικά (4.37%) αφορούν σε 11 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

6. ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ - 272 rapid test με 33 θετικά (12.13%) αφορούν σε 15 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

7. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ - 532 rapid test με 101 θετικά (18.98%) αφορούν σε 53 άνδρες και 48 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

8. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ - 88 rapid test με 13 θετικά (14.77%) αφορούν σε 10 αγόρια και 3 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 13 έτη

9. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - 25 rapid test με 4 θετικά (16%) αφορούν σε 2 αγόρια και 2 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 13 έτη

10. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 332 rapid test με 24 θετικά (7.23%) αφορούν σε 10 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

11. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 309 rapid test με 18 θετικά (5.83%) αφορούν σε 11 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

12. ΠΕ ΘΑΣΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΣ - 28 rapid test με 13 θετικά (46.43%) αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

13. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΓΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - 65 rapid test με 4 θετικά (6.15%) αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

14. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - 374 rapid test με 50 θετικά (13.37%) αφορούν σε 28 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

15. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 1079 rapid test με 137 θετικά (12.7%) αφορούν σε 62 άνδρες και 75 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 18 έτη

16. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ - 86 rapid test με 22 θετικά (25.58%) αφορούν σε 14 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

17. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ - 149 rapid test με 19 θετικά (12.75%) αφορούν σε 10 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

18. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) - 586 rapid test με 70 θετικά (11.95%) αφορούν σε 29 άνδρες και 41 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

19. ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - 190 rapid test με 29 θετικά (15.26%) αφορούν σε 11 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

20. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 384 rapid test με 49 θετικά (12.76%) αφορούν σε 27 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

21. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - 237 rapid test με 40 θετικά (16.88%) αφορούν σε 25 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

22. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - 109 rapid test με 6 θετικά (5.5%) αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

23. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - 35 rapid test με 4 θετικά (11.43%) αφορούν σε 1 αγόρι και 3 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 14 έτη

24. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - 460 rapid test με 32 θετικά (6.96%) αφορούν σε 19 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

25. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ , ΛΑΡΙΣΑ - 565 rapid test με 45 θετικά (7.96%) αφορούν σε 21 αγόρια και 24 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 14 έτη

26. ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 94 rapid test με 5 θετικά (5.32%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

27. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ - 193 rapid test με 24 θετικά (12.44%) αφορούν σε 12 αγόρια και 12 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 15 έτη

28. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - 435 rapid test με 34 θετικά (7.82%) αφορούν σε 23 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

29. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 590 rapid test με 98 θετικά (16.61%) αφορούν σε 37 άνδρες και 61 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

30. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ: ΞΑΝΘΗ - 268 rapid test με 30 θετικά (11.19%) αφορούν σε 18 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

31. ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ ΠΕΛΛΑ - 313 rapid test με 47 θετικά (15.02%) αφορούν σε 24 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 16 έτη

32. ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 369 rapid test με 22 θετικά (5.96%) αφορούν σε 13 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

33. ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 258 rapid test με 33 θετικά (12.79%) αφορούν σε 20 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη

34. ΠΕ ΣΑΜΟΥ: Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - 141 rapid test με 27 θετικά (19.15%) αφορούν σε 14 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

35. ΠΕ ΣΑΜΟΥ: ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΗ - 61 rapid test με 4 θετικά (6.56%) αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

36. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ - 562 rapid test με 55 θετικά (9.79%) αφορούν σε 31 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

37. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - 74 rapid test με 3 θετικά (4.05%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

38. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ ΛΑΜΙΑΣ - 313 rapid test με 21 θετικά (6.71%) αφορούν σε 13 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

39. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - 349 rapid test με 10 θετικά (2.87%) αφορούν σε 3 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

40. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ - 146 rapid test με 7 θετικά (4.79%) αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

41. ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - 297 rapid test με 72 θετικά (24.24%) αφορούν σε 31 άνδρες και 41 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη».

