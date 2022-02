Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Μεταφέρονται τα αφιερώματα στη μνήμη του 19χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε άλλο μέρος θα μεταφερθούν τα όσα έχει αφήσει ο κόσμος στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη στην Θεσσαλονίκη, στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου.

Σε άλλο μέρος θα μεταφερθούν τα όσα έχει αφήσει ο κόσμος στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη στην Θεσσαλονίκη, στη μνήμη του αδικοχαμένου 19χρονου.

Ο λόγος είναι η νέα κακοκαιρία έστω και μικρής διάρκειας που αναμένεται να πλήξει τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, και αναγκάζει τους ανθρώπους της οικογένειας του Άρη να μεριμνήσουν για άμεση μετακίνηση των αφιερωμάτων που έχουν καταθέσει από τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από το απόγευμα της Δευτέρας (7/2) αναμένεται βροχή η οποία ωστόσο θα κρατήσει για λίγο και στη συνέχεια θα δώσει τη θέση της σε ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Η πρόβλεψη αυτή έθεσε σε συναγερμό την οικογένεια του Άρη, μέλη της οποίας από αύριο το πρωί όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τη δέουσα προσοχή ώστε να μη χαθεί τίποτα, θα συλλέξουν τα αφιερώματα και εν συνεχεία θα τα μεταφέρουν σε ασφαλές και προστατευμένο από τα καιρικά φαινόμενα σημείο.

H ανακοίνωση για το σημείο μεταφοράς

Το έχουμε προβλέψει το συγκεκριμένο ζήτημα με την κακοκαιρία γι’ αυτό και από αύριο το πρωί θα αρχίσει η σταδιακή μετακίνηση όλων όσων έχουν κατατεθεί από τους πολίτες στον τόπο της δολοφονίας, σε ασφαλές σημείο, αναφέρουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του Ερασιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα σημεία που εξετάζονται είναι το κλειστό γυμναστήριο που βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης», όμως όπως εξηγούν πηγές του ΑΣ Άρης το νέο ασφαλές σημείο όπου θα μεταφερθούν τα πάντα, θα ανακοινωθεί αύριο, κατόπιν συνεννόησης και με την οικογένεια.

«Με τη δέουσα προσοχή, θα ξεχωρίσουμε ό,τι έχει κατατεθεί αυτές μέρες, και τα γράμματα και τις φανέλες των άλλων ομάδων που έχουν τοποθετηθεί στο σημείο και έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς, αλλά και οι ανθοδέσμες και τα κεριά, θα μεταφερθούν σε χώρο όπου ο κόσμος θα μπορεί να προσέρχεται και να καταθέτει ό,τι άλλο θέλει» συμπλήρωσαν κύκλοι του ΑΣ Άρης.

πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στο Μεξικό

Δολοφονία Άλκη: Συλλήψεις και νέα εντάλματα