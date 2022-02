Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: “Aνεμβολίαστοι” από 7/2 χιλιάδες πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τα πσιτοποιητικά εμβολιασμού με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 5/2

Ως εκ τούτου, περίπου 300.000 πολίτες που δεν εμβολιάστηκαν με τη αναμνηστική δόση και έχουν παρέλθει 7 μήνες από τον εμβολιασμό τους με τη δεύτερη δόση, θα δουν από σήμερα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους να μην ισχύουν για την πρόσβαση τους σε χώρους για αμιγώς εμβολιασμένους.

Περίπου 300.000 πολίτες άνω από 18 ετών που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου και έχουν περάσει 7 μήνες από τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού, από σήμερα Δευτέρα (7/2) θεωρούνται ανεμβολίαστοι και χάνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε οκτώ δραστηριότητες ψυχαγωγίας, εστίασης και αθλητισμού.

Επίσης, θα μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους μόνο με την επίδειξη αρνητικού rapid test. Συγκεκριμένα, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ, το οποίο θα πληρώνουν από την τσέπη τους, πριν μεταβούν στην δουλειά τους.

Σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

Το παράδοξο είναι πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα ισχύει για ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς είναι ταυτόχρονα το κοινό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό με ισχύ 9 μηνών για όλες τις χώρες της ΕΕ. Όμως, εντός Ελλάδος ο πολίτης χωρίς την ενισχυτική δόση δεν θα μπορεί να έχει τα προνόμια και πλεονεκτήματα των πλήρως εμβολιασμένων.

Τα 8 μέρη στα οποία θα απαγορεύεται η είσοδος σε όσους έχουν κάνει μόνο 2 δόσεις εμβολίου είναι τα εξής:

κέντρα διασκέδασης

κλειστοί χώροι εστίασης

θέατρα

κινηματογράφοι

μουσεία

εκθέσεις

συνέδρια

γuμναστήρια

Δεν θα βγουν σε αναστολή οι υγειονομικοί που δεν έκαναν 3η δόση

Από το μέτρο της λήξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν εξαιρούνται ούτε οι μη εμβολιασμένοι με την τρίτη δόση υγειονομικοί, οι οποίοι όμως, δεν θα μπουν με απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη σε αναστολή εργασίας -όπως οι συνάδελφοί τους που δεν έκαναν την πρώτη και δεύτερη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, θα χάσουν τα προνόμια πρόσβασης σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες.

Συνολικά οι υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση είναι 50.000, ενώ στους 10.000 από αυτούς, έχει παρέλθει το 7μηνο από τον προηγούμενο εμβολιασμό τους.

«Το βασικό στοιχείο του εμβολιασμού είναι να έχεις ολοκληρώσει τον εμβολιασμό σου (πρώτη και δεύτερη δόση). Ο νόμος λέει ότι αν δεν έχεις κάνει την πρώτη και τη δεύτερη δόση μπαίνεις σε αναστολή και δεν έχει αλλάξει», τόνισε σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ωστόσο πρόσθεσε πως εκτός ΕΣΥ αναμένεται να βρεθούν μετά τις 31 Μαρτίου όσοι υγειονομικοί δεν έχουν προχωρήσει τον υποχρεωτικό με δύο δόσεις εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Πλήρως εμβολιασμένοι: Μόνο με τρίτη δόση μετά το 7μηνο

Με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 5/2 και ειδικότερα με το άρθρο 9 διευκρινίζεται πως πλέον όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

Προνόμια πλήρως εμβολιασμένων έχουν επίσης:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Τρίτη δόση: Υψηλή η προστασία έναντι της Όμικρον και Όμικρον 2

Αξίζει να αναφερθεί πως, πλήθος μελετών υποδεικνύει πως τα υπάρχοντα εμβόλια παρέχουν ακόμη καλύτερη προστασία έναντι της νέας παραλλαγής του κορονοϊού Όμικρον 2 (ΒΑ.2) σε σχέση με Όμικρον 1 (ΒΑ.1), όταν χορηγηθούν σε τρεις δόσεις αντί για δύο.

Βρετανική μελέτη απέδειξε συγκεκριμένα πως οι τρεις δόσεις εμβολίων είναι κατά 70% αποτελεσματικές στην πρόληψη της συμπτωματικής νόσου από τη μετάλλαξη Όμικρον ΒΑ.2, ενώ έναντι της Όμικρον ΒΑ.1. είναι αποτελεσματικές κατά 63%.

Η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα μετά από δύο δόσεις (25 εβδομάδες, ή σχεδόν 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση) είναι 13% έναντι της ΒΑ.2 και μόνο 9% έναντι της ΒΑ.1. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν συνδυαστικά όλα τα εμβόλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ερντογάν: Συλλήψεις για tweets μετά την ανακοίνωση ότι νοσεί με κορονοϊό



Δολοφονία Άλκη: Μεταφέρονται τα αφιερώματα στη μνήμη του 19χρονου