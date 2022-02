Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: Δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί η πανδημία (βίντεο)

Η Αθηνά Λινού στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της πανδημίας στη χώρα και τις μεταλλάξεις.

Για την πορεία της πανδημίας μίλησε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε χαρακτηστικά "δε ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε, αφενός γιατί δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα για το πόσοι νοσούν, αφετέρου πέρνουμε μέτρα τα οποία είναι σπασμωδικά υπέρ του εμβολιασμού χωρίς να έχουμε αποδείξεις ότι για την Όμικρον 1 και Όμικρον 2 ο εμβολιασμός είναι τόσο αποδοτικός, όσο ήταν και τις προηγούμενες μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε πως θα κινηθεί ο κορονοϊός" και πρόσθεσε "αν δεν υπάρξει καινούργια μετάλλαξη στους επόμενες 2-3 μήνες θα υποχωρήσει, χωρίς να ξέρουμε με πιο κόστος".

Σύμφωνα με υπολογισμούς που κάνουν στην Αμερική- που η Αμερική μοιάζει πολύ με την Ελλάδα- γιια τον αριθμό των θανάτων υπολογίζουν ότι μπορεί να έχουμε στην καλή περίπτωση ακόμα 2 με 3 χιλιάδες θανάτους λόγω της Όμικρον και στη χειρότερη περίπτωση 8 με 10 χιλιάδες.

Η κ. Λινού εξήγησε πως "το κύριο λάθος είναι ότι δεν συνειδοτοποιούμε μεταφέρεται με αεροζόλς και επομένως πρέπει να αποφύγουμε τον συνωστισμό και αποφυγή κλειστών χώρων".

Για την σταδιακή άρση των μέτρων, όπως η είσοδος ταξιδιωτών στην χώρα χωρίς τεστ, η κ. Λινού είπε "ότι δεν οφειλεί, διότι το πιστοποιητικό δεν είναι πάντα ακριβές , οι συνθήκες αλλάζουν από μέρα σε μέρα και οι πληροφορίες που έχουμε τώρα μας φέρνουν πίσω στην ανάγκη προστασίας για να μειώσουμε τα κρούσματα".

Μία μελέτη που συγκρίνει τον αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο στην Ιαπωνία με την Αμερική και οι Αμερική έχει 20 φορές περισσότερους θανάτους όχι γιατί δεν έχουν εξαιρειτκή ιατρική, αλλά γιατί δεν πείστηκε ο πληθυσμός στην τήρηση μέτρων για να μην νοσήσουν.

