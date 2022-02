Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Υπόθεση Γεωργίας Μπίκα: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις (βίντεο)

Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο "φως" για την υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας.

Καθημερινά έρχονται στο "φως" νέες εξελίξεις στην υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα και στην καταγγελία που έκανε για βιασμό την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκπομπή "Το Πρωινό" δεν έχουν πάρει ακόμη δείγμα από τα μαλλιά της 24χρονης ενώ έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής πάνω από 50 άτομα, που είτε βρισκόντουσαν στο πάρτι εκείνη τη νύχτα είτε εργάζονται στο ξενοδοχείο.

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, η Γεωργία "ποντάρει" πολύ στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οικογενειακός φίλος της νεαρής κοπέλας μίλησε στην εκπομπή και είπε χαρακτηριστικά "ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν ήταν παιδί του έξω, αυτοί οι κραταιοί την είδαν σαν.. μπισκοτολούκουμο".

Ενώ και ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφερόμενος στην υπόθεση είπε "κάποιε δημόσιες υπηρεσίες δεν πρέπει να αργούν ούτε 1 δευτερόλεπτο, όπως είναι και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία".

Και συμπλήρωσε "όσο πιο κοντά στο περιστατικό, τόσο πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα."

