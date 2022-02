Κόσμος

Ερντογάν: Συλλήψεις για tweets μετά την ανακοίνωση ότι νοσεί με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την τουρκική έκδοση του NTV, οι αρχές ερευνούν διεξοδικά λογαριασμούς.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και η σύζυγός του Εμινέ. Η είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ο ίδιος ο Ερντογάν χρησιμοποίησε το twitter για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Αμέσως, εκατοντάδες χρήστες του Twitter έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του.

Ωστόσο, 36 λογαριασμοί είχαν διαφορετική άποψη και πλέον ελέγχονται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την τουρκική έκδοση του NTV, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 31 από τους 36 χρήστες και ερευνούν διεξοδικά τόσο τους λογαριασμούς τους όσο και τους ίδιους.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον τέσσερις συλλήψεις για προσβολή του προέδρου.

πηγή: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Καλάβρυτα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς των αναρριχητών

Δολοφονία Άλκη: Συλλήψεις και νέα εντάλματα