Δολοφονία Άλκη: Πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι συλληφθέντες

Στην ανακρίτρια θα φτάσει προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος. Η διώξη τους αφορά μεταξύ άλλων και ανθροπωκτονία από δόλο.

Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά από την Τετάρτη έως την Παρασκευή, έλαβαν από την 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι οκτώ συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με το ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος τους, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθησαν χθες (Κυριακή), διώκονται -μεταξύ άλλων- για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή.

Μετά την προθεσμία που έλαβαν επιστρέφουν στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Την πόρτα της ίδιας ανακρίτριας θα περάσει από στιγμή σε στιγμή προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, που είχε συλληφθεί πρώτος, λίγες ώρες μετά το φονικό.

