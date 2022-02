Κόσμος

Κολοράντο: Αστυνομικοί έβγαλαν σκύλο από φλεγόμενο αυτοκίνητο (βίντεο)

Καρέ – καρέ καταγράφηκε η διάσωση του σκύλου από το φλεγόμενο όχημα.

Τη διάσωση ενός σκύλου από φλεγόμενο αυτοκίνητο, στο Κολοράντο, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των αστυνομικών που την έκαναν.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σε αυτό φαίνεται καρέ- καρέ η στιγμή που βγάζουν το σκυλί από το φλεγόμενο όχημα.

Όπως φαίνεται, το σταθμευμένο αυτοκίνητο έχει γεμίσει με καπνό, ενώ μέσα σε αυτό βρίσκεται το σκυλί, που ονομάζεται Χανκ.

Οι αστυνομικοί πλησιάζουν, σπάνε το πίσω τζάμι του οχήματος και με τα χέρια τους βγάζουν έξω το σκυλί.

Αμέσως το ζώο έτρεξε στα χιόνια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

