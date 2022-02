Οικονομία

Πόθεν έσχες: νέα παράταση για την υποβολή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων.

Νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με νέα τροπολογία που κατέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Η εν λόγω διάταξη περιλαμβάνεται στην τροπολογία, που κατατέθηκε από το ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας"»

«Άρθρο 7

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων — Τροποποίηση του άρθρου 68 του v. 4871/2021 το άρθρο 68 του v. 4871/2021 (Α' 246) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 68 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του v. 3213/2003 (A' 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση Ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2Ο21 έως και τη και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 28η.2.2022».

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων Παρ. 2 του άρθρου και άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α·

309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από Ιη.1.2021 έως και 30η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: συγκλονίζουν οι γονείς του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός: Αδέλφια πέθαναν με διαφορά μίας εβδομάδας

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρό κύμα