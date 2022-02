Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου

Κοινωνία

Δείτε αναλυτικά που υπάρχουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι άνεμοι κατά τόπους φτάνουν και τα 10 μποφόρ!

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών βόρειων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ.

Δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια των μικρών πλοίων από Σαλαμίνα για Πειραιά.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα,Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη Κεφαλλονιά.

Κλειστό είναι το πορθμείο του Ρίου-Αντιρρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

